El petróleo volvió a operar hoy en baja y el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, rozó la cota simbólica de US$ 70 por barril.

Durante la jornada, el WTI bajó hasta los US$ 70,08 por barril en Nueva York, para cerrar en US$ 71,02, una caída de 0,61%; y el barril de Brent del Mar del Norte para febrero alcanzó un nuevo mínimo en el año, a US$ 75,11, para cerrar luego en US$ 76,10 con caída de 0,06%.

Desde el inicio de la semana, algunas noticias potencialmente favorables a una suba de precios no fueron suficientes para frenar la caída del crudo.

Los precios comenzaron hoy al alza luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, señalara que podría proceder a una "reducción de la producción si fuera necesario".

Pero el impulso se diluyó rápidamente y el crudo terminó con una sexta baja consecutiva; así, en una semana el WTI y el Brent perdieron 12%.

"Es una debacle total", comentó Matt Smith, de Kpler, para quien el mercado "probará" la cota de US$ 70 para el WTI, según AFP.

Para Edward Moya de Oanda, el mercado sigue concentrado en el debilitamiento de la oferta cuando se acerca una posible recesión.

Nada en el corto plazo parece revertir la tendencia que lleva los precios a la baja. (Télam)