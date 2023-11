Los precios del petróleo se recuperaron hoy tras la fuerte caída del jueves, en un mercado que espera la reunión de la la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) la semana próxima.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero subió 4,12% hasta US$ 80,61 en Londres, volviendo por encima de los US$ 80; y el West Texas Intermediate (WTI) para diciembre saltó 4,10% hasta US$ 75,89.

El jueves, los dos barriles de referencia se derrumbaron a su niveles más bajos desde julio, hasta US$ 76,60 para el Brent y US$ 72,16 para el WTI.

"El jueves vimos avanzar las ventas cuando perforamos el piso de 78 dólares por barril" de Brent, explicó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a la agencia AFP.

MIRÁ TAMBIÉN Despiden al director ejecutivo de OpenAI, creador de ChatGPT

"Hoy asistimos a compras de cobertura porque los precios cayeron a niveles muy bajos", añadió.

El mercado espera ahora el resultado de la reunión de la OPEP+, ya que una intervención en los volúmenes es cada vez más probable a medida que los precios caen, estiman los analistas.

La debilidad de los precios "empuja al mercado a pensar que la Opep+, manteniendo sus recortes voluntarios de producción, podría comenzar a evaluar reducciones adicionales para sostener los precios", indicó Lipow.

La próxima reunión ministerial de los miembros de la Opep+ está prevista para el 26 de noviembre en Viena. (Télam)