El precio del barril de petróleo cerró hoy sin cambios en Nueva York, en una jornada de pocos negocios y mucha cautela y con los inversores a la espera del discurso de mañana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la cumbre de Jackson Hole, Wyoming.

El barril de la variedad WTI y el tipo Brent cerraron sin variantes en US$ 78,90 y US$ 83,20, respectivamente, según cifras consignadas en el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los últimos datos de la actividad en los Estados Unidos generaron preocupaciones sobre el freno del crecimiento económico, mientras que un aumento en la producción exportaciones de crudo, mostraron que el suministro puede no ser tan ajustado como se esperaba inicialmente.

La Administración de Información de Energía (EIA) estimó que la producción de crudo se acercó a los máximos previos a la Covid-19 la semana pasada, mientras que las exportaciones aumentaron.

La EIA también destacó un aumento inesperado y sustancial en los inventarios de naftas, durante la última semana, lo que apuntó a una debilitamiento de la demanda de combustible al final de la temporada estival y con las refinerías abarrotadas de crudo.

Esto llevó a los precios del petróleo a su cuarto día consecutivo de pérdidas.

Sin embargo, los precios del petróleo se vieron aliviados por una caída en el dólar, con los inversores focalizados en recibir más señales sobre la política monetaria de Estados Unidos en la cumbre de Jackson Hole.

Los datos de la EIA también remarcaron que la producción de crudo alcanzó los 12,8 millones de barriles, en la semana hasta el 18 de agosto, acercándose al récord de 13,1 millones de barriles visto a principios de 2020, antes de la pandemia de Covid-19.

Además del aumento en la producción estadounidense, los ministros de energía de Turquía e Irak estaban negociando la reanudación de las exportaciones de petróleo desde la región del Kurdistán, lo que podría liberar 450 mil barriles diarios.

Se espera que Arabia Saudita y Rusia continúen con sus recortes en la producción, y ahora los analistas esperan que Riad extienda su recorte diario en 1 millón de barriles diarios hasta finales de octubre.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en septiembre subieron 0,7% y se negociaron en US$ 2,52 por millón de BTU.

Finalmente, el oro cayó 0,2% y cerró en US$ 1.944 por onza. (Télam)