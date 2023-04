Los precios del petróleo crudo operaron hoy en alza, pero cerraron la semana en baja lastrados por la incertidumbre económica y las expectativas de alzas de las tasas de interés.

El Brent para entrega en junio subió US$ 0,56 (0,69%) hasta US$ 81,66 el barril; y el WTI para entrega en igual mes registró un alza de US$ 50 (0,65%) hasta US$ 77,87 el barril; así, el Brent cerró la semana con una baja de 6% y el WTI con una caída de 5,6%.

Ambos contratos habían caído ayer hasta su nivel más bajo desde el inesperado anuncio a principios de abril de recortes de producción por parte de algunos integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Pese al alza de hoy el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo suban las tasas de interés cuando se reúnan en mayo para hacer frente a una inflación persistentemente alta.

En tanto, los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, lo que hace temer una recesión y una menor demanda de combustible por parte del mayor consumidor mundial de petróleo.

Sin embargo, los precios del petróleo podrían verse respaldados por la reducción de los inventarios a partir del mes que viene debido a la reducción de los objetivos de producción de la OPEP y la aceleración de la demanda china. (Télam)