El precio del barril de petróleo cerró hoy sin variantes en Nueva York respecto de los valores de ayer debido a que los inversores evaluaron las minutas de la Reserva Federal (Fed) que indican nuevos ajustes de tasa de interés, lo cual podría enfriar la demanda de crudo, en una jornada donde los inventarios de los Estados Unidos volvieron a caer.

El barril de la variedad WTI se negoció en US$ 71,80 mientras que el tipo Brent concluyó en US$ 76,50, ambos sin cambios respecto de la víspera, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los inversores esperan una nueva suba de las tasas de interés en los Estados Unidos y Europa para controlar la inflación, lo cual alimentó los temores de una recesión a nivel mundial, tras los datos de menor actividad industrial en China y en Europa.

La Fed indicó en las minutas de su última reunión del pasado 14 de junio que aún la inflación era muy alta y el mercado laboral estaba muy activo, lo cual indica que la política monetaria se mantendrá con suba de tasas.

En tanto, la Administración de Informaciones de la Energía (EIA) informó hoy que "los inventarios comerciales de crudo, excluidas las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) disminuyeron en 1,5 millones de barriles respecto de la semana anterior y totalizan 452,2 millones de barriles".

"De esta manera, los inventarios se ubican 1% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año", agregó la EIA.

También bajaron los stocks de naftas para automotores 2,5 millones de barriles respecto de la semana pasada y están 7% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año.

Todos estos movimientos de precios se producen en momentos en que los principales productores de crudo Arabia Saudita y Rusia anunciaron nuevos recortes de los bombeos a partir del mes próximo para dar sostén a los precios.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en agosto se negociaron con una caída del 1,8% y cerraron en US$ 2,61 por millón de BTU.

Finalmente, el oro bajó 0,6% y se pactó en US$ 1.915 por onza. (Télam)