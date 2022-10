El precio del barril de petróleo se negoció hoy con pequeños altibajos en Nueva York, luego de conocerse un informe oficial por el cual se pronostica un aumento de la producción de petróleo y gas no convencional en los Estados Unidos.

Ese incremento de producción serviría como un amortiguador de la suba de precios, tras los recortes anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

Así, el barril de la variedad WTI bajó apenas 0,1% y se negoció en US$ 85,50 mientras que el tipo Brent subió 0,1% y se pactó en US$ 91,70, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

La Administración de Informaciones de la Energía (EIA) detalló hoy que la producción de crudo no convencional en la región del Pérmico (Texas y Nuevo México) aumentaría en 50.000 barriles diarios mientras que en el caso del gas no convencional se aportarían 127 millones de metros cúbicos diarios.

El informe también mostró que en la región de Eagle Ford próxima a Texas se lograrían 18.000 barriles diarios y 91 millones de metros cúbicos diarios, en tanto que en la región de Bakken en Dakota del Norte, en el límite con Canadá, se alcanzarían 22.000 barriles diarios y 33 millones de metros cúbicos diarios.

Los analistas sostienen además que los precios se mantendrán debajo de los 100 dólares debido a las preocupaciones sobre la economía china, debido a los datos débiles y los comentarios cautelosos de los líderes de la industria financiera, lo que presionó al petróleo.

Esta semana los inversores analizarán con lupa los datos que publicará China sobre su economía, en busca de pistas sobre cuál podría ser su demanda de crudo este invierno y el año que viene.

Los contratos de futuros de gas natural para noviembre cayeron 7,8% y se negociaron en 5,95 dólares.

Finalmente, el oro subió 0,4% y se pactó en 1.655 dólares por onza. (Télam)