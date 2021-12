El ministro Guzmán se reunirá con los gobernadores el 5 de enero por negociaciones con el FMI "Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (solo) del gobierno, sino de toda la Argentina", dijo el presidente Fernández a los gobernadores.