El mercado de granos de Rosario registró hoy una tendencia alcista en los precios, siguiendo los incrementos de Chicago, y una dinámica comercial estable, semejante a la rueda anterior en número de compradores y cantidad de posiciones abiertas.

En maíz se verificó una leve baja en el número de compradores, con cotizaciones superiores para ambas campañas; en trigo se mantuvo la falta de ofertas con descarga o contractual, pero sí por el ciclo 2021/22; y en soja mejoraron las ofertas abiertas de forma generalizada y se mantuvo el acotado abanico de posiciones abiertas.

Con un número apenas inferior de compradores activos respecto a la jornada previa y similar número de posiciones abiertas, el mercado de maíz operó con alzas generalizadas en las cotizaciones.

Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 200 la tonelada, US$ 2 más que ayer e igualando los valores registrados el lunes; y US$ 202 para la fijación de mercadería con entrega en octubre a US$ 205, sin variación entre ruedas.

El segmento con entrega entre noviembre y diciembre arribó a los US$ 202 la tonelada, US$ 2 más que ayer, con enero de 2022 alcanzando los US$ 203, US$ 3 por encima de la jornada previa.

Para al cereal de la nueva campaña se ofrecieron de forma abierta US$ 193 la tonelada; que subió US$3 para la entrega en marzo y US$ 8 para abril y mayo del año próximo.

Para la cosecha tardía de maíz, con entrega en junio, se ofrecieron US$ 180 la tonelada, sin variaciones entre ruedas, con la entrega en julio ubicándose en US$ 178, con un alza de US$ 3.

En el mercado del trigo se presentó un abanico de posiciones y un número de compradores sin variaciones respecto a la jornada previa, mientras que se registraron alzas en las ofertas abiertas tanto de la actual campaña como de la próxima.

Por trigo, la posibilidad de entrega más próxima continúa siendo para el mes de octubre, la cual aumentó US$ 5 para arribar a los US$ 235 la tonelada.

Por el cereal de la nueva cosecha se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada para la entrega entre noviembre y diciembre, US$ 5 por encima de ayer.

En las ofertas de 2022, el segmento que va de enero a marzo alcanzó los US$ 240 la tonelada, con incrementos de US$ 5 para enero y febrero, con marzo registrando un aumento de US$ 3.

En el mercado de la soja, también se registraron alzas respecto a la rueda de ayer y, nuevamente, no se registraron ofrecimientos por la oleaginosa con entrega diferida o de la próxima campaña.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para las fijaciones se ofrecieron sobre el final de la jornada US$ 347 la tonelada, dos dólares por encima del martes; mientras que en moneda local se ofrecieron $ 34.400, por la oleaginosa con descarga, contractual y para fijaciones.

Finalmente, en girasol volvieron a registrarse ofertas abiertas: se ofrecieron US$ 430 la tonelada para la entrega disponible de la oleaginosa; asimismo, la entrega desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2022 se ubicó en US$ 350. (Télam)