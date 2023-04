El mercado de Rosario operó hoy con ofrecimientos dispares entre los principales granos, en una jornada en la que se registró una mejora en el nivel de actividad comercial por una mayor presencia de compradores activos.

En trigo hubo compradores del cereal de la cosecha nueva, con valores estables entre jornadas; y, en maíz, las ofertas por el cereal ajustaron con bajas para las entregas cortas, mientras que el resto de las posiciones se sostuvieron sin variaciones.

Por su parte, se dio un incremento en el volumen operado por soja, en tanto que los precios propuestos en este mercado se ubicaron por encima de los registrados en la anterior rueda; además se volvieron a registrar operaciones en sorgo y girasol.

En el mercado del trigo se registró un incremento en el número de compradores activos en mercado y de posiciones abiertas de compra.

Por trigo con entrega disponible, la oferta se ubicó en US$ 270 por tonelada al igual que en la última rueda de operaciones, igual condición para la entrega contractual.

Por las posiciones del próximo ciclo, se ofrecieron US$ 220 para la descarga entre diciembre y febrero, valores por debajo de los ofrecidos al cierre de la semana anterior.

En el mercado de maíz volvió a registrarse un buen número de compradores ofreciendo condiciones de compra, con valores entre estables y bajistas.

Por el cereal con entrega inmediata y contractual, la oferta se ubicó en US$ 195, con un recorte de US$ 10 entre jornadas.

El segmento abril-mayo también ajustó con bajas para ubicarse en US$ 200, US$ 5 menos que ayer.

Por maíz tardío, la posición junio se sostuvo sin cambios en valores de US$ 190, al tiempo que la descarga entre julio y agosto tampoco experimentó variaciones para encontrase nuevamente en valores de US$ 180 y US$ 175, respectivamente.

Por el lado de la soja, hubo una mejora en la oferta abierta de compra por parte de la industria, en un mercado que mostró un mayor nivel de actividad comercial.

De esta forma, por la oleaginosa con entrega inmediata como así también para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada $100.000 por tonelada, con un incremento de $2.000 respecto del lunes.

En el mercado de girasol, las ofertas a la vista por parte de la demanda fueron en moneda local en valores de $90.000 por tonelada por la oleaginosa con descarga inmediata.

En el mercado de sorgo, se volvieron a registrar ofrecimientos abiertos de compra aunque en moneda local: por la mercadería disponible, la oferta se ubicó en $60.000 por tonelada.

En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada. (Télam)