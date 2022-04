(Por Leandro Selén) El director financiero de Whirlpool, Eduardo Alonso, sostuvo que "el mercado de electrodomésticos viene teniendo una recuperación y un crecimiento sostenido", y afirmó que en octubre se inaugurará la nueva planta de la compañía, con una inversión de 50 millones de dólares, que empleará 400 personas y alcanzará una producción de 300.000 lavarropas anuales.

Del total, 200.000 unidades se exportarán y generarán un ingreso de divisas al país por 50 millones de dólares anuales.

"Con esta nueva planta, buscamos lograr que Whirlpool se convierta en la mayor empresa exportadora de electrodomésticos de la Argentina. Representa el inicio de una etapa de crecimiento de la compañía y es el puntapié inicial para convertirnos en una empresa con una presencia productiva mucho más grande de la que tuvimos hasta ahora", indicó Alonso a Télam.

El ejecutivo destacó que "el mercado de electrodomésticos viene teniendo una recuperación y un crecimiento sostenido", y abogó por que "esa tendencia siga para el resto del año".

Las siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam:

Télam: ¿Cómo viene el proceso de construcción de la nueva planta que anunciaron el año pasado?

Eduardo Alonso: En 2021 Whirlpool anunció una inversión de US$ 40 millones para la construcción de una nueva planta productiva en Fátima, partido bonaerense de Pilar. Luego del anuncio seguimos trabajando para mejorar la competitividad de la nueva planta, por lo que decidimos internalizar una mayor parte del proceso productivo y la inversión se elevó a US$ 50 millones.

La obra se encuentra en la fase número dos de tres, y está previsto que esté operativa para el tercer trimestre de este año. Actualmente comenzamos con la instalación de maquinarias que cuentan con tecnología de última generación y con el armado de las líneas de ensamble y producción. La tercera y última fase, que será de conexión de instalaciones y de finalización de las oficinas, estará terminada entre junio y julio de este año.

T: ¿Cuánto producirá esta nueva planta?

E.A.: La planta tendrá una capacidad de producción anual de 300.000 unidades de lavarropas de carga frontal y alta capacidad, de entre 8 y 12 kilogramos. Se estima que la producción sea de un lavarropas cada 40 segundos. Por otro lado, se prevé que dos tercios de la fabricación sean exportados a Brasil y otros países de América Latina. La estrategia apunta a complementar el portafolio regional con una nueva plataforma de lavado que hoy no se fabrica en la región. No sólo lograremos incrementar la producción nacional, sino que también exportaremos, lo que generará ingresos por alrededor de US$ 50 millones anuales.

T: ¿Cuánto empleo generará la nueva planta?

E.A.: La planta generará alrededor de 400 empleos directos, que tendrán un fuerte impacto en la comunidad local. Esta inversión también tendrá otros beneficios relacionados, ya que generará empleos indirectos a través del desarrollo de proveedores de componentes para la producción y por la contratación de servicios asociados como transporte, seguridad, mantenimiento, maestranza, alimentación. En total, la compañía generará alrededor de 1.000 empleos, entre directos e indirectos, que impactarán de manera positiva en el entorno de Pilar.

T.: ¿Mejorará la sustitución de importaciones?

E.A.: Con la nueva planta funcionando a su plena capacidad de producción y exportando, vamos a lograr generar divisas que nos permitan complementar nuestros portafolios con la importación de productos que no se fabrican localmente y que son demandados por nuestros consumidores. Vamos hacia una integración regional que busca la complementariedad productiva para seguir creciendo de manera sostenida, diversificando riesgo con la incorporación de nuevos mercados y aumentando la escala para mejorar la competitividad.

T.: ¿Qué representa Argentina para Whirlpool en relación con el resto de la región?

E.A.: Con esta nueva planta, buscamos lograr que Whirlpool se convierta en la mayor empresa exportadora de electrodomésticos de la Argentina. Representa el inicio de una etapa de crecimiento de la compañía en el país y es el puntapié inicial para convertirnos en una empresa con una presencia productiva mucho más grande de la que tuvimos hasta ahora. Además, la planta será la más moderna de Whirlpool en la región, equipada con tecnología de última generación y estándares de fabricación World Class Manufacturing (WCM), lo que implica un impacto positivo para Pilar, para la provincia y para el país.

T.: ¿Cuáles son las expectativas para este año?

E.A.: Nuestra expectativa está puesta en la inauguración de la nueva planta para continuar creciendo en el país con la producción nacional de productos innovadores y en comenzar a exportar a la región. El mercado de electrodomésticos viene teniendo una recuperación y un crecimiento sostenido y esperamos que esa tendencia siga para el resto del año. Va a ser muy importante que el acceso al mercado de cambios para insumos de la producción se normalice, caso contrario vemos riesgos que pueden impactar negativamente en la recuperación y el crecimiento.

T.: ¿Cómo evalúan el Ahora 12?

E.A.: Nuestros productos se caracterizan por ser bienes semidurables, lo que implica que se trata de adquisiciones con un ticket promedio alto, que representan una importante inversión en la mejora del hogar realizada por los usuarios. En este sentido, todas las medidas que busquen acompañar y facilitar el acceso al crédito para estas compras como lo son Ahora 12 y sus variantes, son más que bienvenidas, considerando que, además de los consumidores, también son políticas que ayudan a impulsar y sostener la demanda del sector. (Télam)