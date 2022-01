El mercado de granos de Chicago se encuentra cerrado en la jornada de hoy por conmemorarse el día de Martin Luther King en Estados Unidos, de acuerdo con información de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El viernes, los precios de la soja y el trigo cerraron a la baja en el mercado de Chicago, con lo que culminaron la semana con un balance negativo; mientras que el maíz operó en alza, pero igual terminó con saldo en rojo en el acumulado de la semana.

El contrato de marzo de la oleaginosa retrocedió 0,54% (US$ 2,76) y cerró el viernes en US$ 503,30 la tonelada, mientras que la posición mayo se contrajo 0,55% (US$ 2,85) para concluir la jornada en US$ 506,88 la tonelada.

En tanto, sus subproductos finalizaron con un merma en el aceite del 0,05% (US$ 0,66) hasta los US$ 1.281,97, y una suba del 5,02% (US$ 23,48) hasta los US$ 490,52 en el caso del contrato de enero de la harina.

Por su parte, el maíz en su contrato de marzo aumentó un 1,48% (US$ 3,44) y se posicionó en US$ 234,73 la tonelada; y el trigo retrocedió 0,70% (US$ 1,93) y concluyó la jornada en US$ 272,45 la tonelada.

(Télam)