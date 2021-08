La capitalización del mercado cripto, la suma del valor de todas las criptomonedas, volvió a alcanzar este fin de semana los 2 billones de dólares luego de una fuerte subida del precio de Bitcoin (BTC), que lleva más de 50% en el último mes.

Después de más de tres meses en caída desde su máximo histórico, US$ 64,870 el 14 de abril, Bitcoin recuperó su sendero alcista y pasó de US$ 32.000 el 15 de julio a los US$ 47.000 este sábado y empujó al resto de las criptomonedas y tokens que circulan el mercado.

Algunas de ellas llegaron a duplicar su valor en los últimos 30 días como Ether (+ 95%), Cardano (+ 120%), XRP (+ 160%), Binance Coin (+65%), Polkadot (+107%) y Litcoin (+ 70%), entre otras.

Según el sitio Coinmarketcap, que analiza la cotización de más de 11.200 criptos que se intercambian en casi 400 exchanges del mundo, la capitalización del mercado alcanzó los 2,007 billones de dólares este sábado

MIRÁ TAMBIÉN Para Luenzo, los candidatos a legisladores deben pronunciarse sobre universalización de internet

Los movimientos al alza se produjeron incluso después de que la industria de las criptomonedas no lograra un cambio a las reglas de declaración de impuestos sobre criptomonedas en un proyecto de ley de infraestructura de Estados Unidos, que planteo la posibilidad de una amplia supervisión de las monedas virtuales en la legislación aprobada en el Senado el martes.

"El precio de Bitcoin fue sorprendentemente resistente a raíz de la noticia", escribió el jefe de investigación global de NYDIG, Greg Cipolaro, según reportó Bloomberg.

"Interpretamos esta acción de los precios como extremadamente alcista", apuntó Cipolaro, para quien "el reconocimiento de la industria de las criptomonedas por parte de los legisladores fue en última instancia un evento de legitimación, que debería dar a los inversionistas la tranquilidad de que esta industria llegó para quedarse".

Aún así, diversos analistas plantean la posibilidad de un retroceso en los próximos días de las criptomonedas ya que es lógico que, después de una subida de esta magnitud, haya un retroceso en su precio. (Télam)