El Mercado Argentino de Valores (MAV) experimentó en los dos últimos años un crecimiento exponencial en su participación en el crédito pyme del sistema financiero, pasando de US$ 3.416 millones en 2021 a US$ 8.294 millones este año, y de representar el 12% del total al 40%.

“Este aumento no sólo refleja la creciente relevancia del MAV en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas, sino que también señala un cambio significativo en la dinámica de financiamiento empresarial del país”, subrayó el organismo en un informe que difundió.

El mismo destacó que en dos años la participación del MAV en el crédito pymes se triplicó, pasando de representar el 12% en 2021 al 29% en 2022 y al 40% este año.

En ese sentido, en 2021 el volumen operado alcanzó los US$ 3.416 millones, de los cuales US$ 2.913 fueron cheques de pago diferido (CPD), US$ 459 millones fueron pagarés y US$ 45 millones fueron facturas de crédito electrónicas (FCE).

En 2022, el financiamiento pyme creció casi 70% y sumó US$ 5.745 millones, repartidos en 3.452 millones (+18,5%) de CPD; US$ 2.219 millones (+383%) de pagarés y US$ 74 millones (+64%) de FCE.

Este año, el volumen trepó 44% y totalizó los US$ 8.294 millones, con US$ 3.208 millones (-7%) de CPD; US$ 5.008 millones (+125%) de pagarés y US$ 78 millones (+5%) de FCE.

“El crecimiento del MAV en el financiamiento pyme es un testimonio del compromiso continuo de este mercado en apoyar el desarrollo económico de Argentina”, remarcó el organismo.

Puso de relieve la “estrecha colaboración con las empresas para que consideren el mercado de capitales como una opción constante para financiar sus operaciones”.

“Esta mentalidad ha llevado a un mayor número de empresas a explorar activamente las posibilidades que ofrece el mercado de valores, lo que ha contribuido significativamente al aumento en su participación en el financiamiento pyme”, concluyó el análisis. (Télam)