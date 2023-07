El maíz volvió a ser el foco de atención de los operadores en el mercado de granos local por el tipo de cambio diferencial temporal establecido por el Programa de Incremento Exportador (PIE).

Con prácticamente todos los compradores ofreciendo condiciones abiertamente y modificando las mismas con el correr de la rueda, se mantuvo la oferta por maíz contractual, con caídas en las condiciones abiertas por mercadería con entrega inmediata.

En una rueda en la que prácticamente todos los compradores tradicionales abrieron condiciones por el cereal con entrega y para descarga en agosto, la mejor oferta abierta fue de $63.000 por tonelada por maíz con entrega contractual.

La presión sobre la logística se evidenció en una menor oferta a la vista por el cereal con entrega inmediata, que se ubicó en $61.000 por tonelada, sin descartar mejoras.

MIRÁ TAMBIÉN Vietnam reabrió su mercado a las exportaciones agrícolas argentina tras cierre por gripe aviar

Por el lado del cereal de nueva campaña, con solo un comprador en mercado, se ofrecieron US$ 190 por tonelada por maíz con entrega en marzo, US$ 185 para entrega en abril, US$ 175 para entrega en junio, y US$ 170 para entrega en julio, esta última US$ 10 por debajo de ayer.

En el mercado de soja, sin condiciones abiertas por la oleaginosa con entrega, hubo un recorte en la oferta abierta para fijaciones: así, el precio propuesto para fijaciones cayó $2.000 por tonelada entre ruedas hasta alcanzar hoy los $95.000.

En el mercado de girasol, no hubo ofertas abiertas de compra por parte de los compradores tradicionales; y la idea de valor se ubicaba en torno a los $115.000 por tonelada para la oleaginosa disponible.

En esta jornada, el mercado de trigo nuevamente se mostró vacante al no contar con ofrecimientos abiertos de compra por parte de la demanda.

En el mercado de sorgo, tampoco hubo condiciones abiertas de compra; sin embargo, según releva la plataforma SIO-Granos, se hizo un considerable volumen de negocios en valores en torno a $80.000 por tonelada.

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada. (Télam)