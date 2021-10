Los precios de los principales granos operaron en alza en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la fuerte escalada del maíz, con una mejora de más de 2,5%, que marcó el pulso del resto de las transacciones.

El contrato de noviembre de la soja ganó 0,10% (US$ 0,46) hasta los US$ 455,35 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,18% (US$ 0,83) para concluir la jornada a US$ 459,20 la tonelada.

Las subas registradas en el maíz habrían propiciado un efecto contagio sobre los precios de la oleaginosa, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, cierta debilidad exhibida por los aceites vegetales en la jornada habría limitado las subas.

De esta forma, sus subproductos finalizaron con resultados mixtos, con la harina avanzando 1,22% (US$ 4,41) hasta los US$ 364,75 y el aceite retrocediendo 1,42% (US$ 19,62) hasta los US$ 1.354,06 la tonelada.

Por su parte, el maíz en su posición de diciembre creció 2,52% (US$ 5,41) hasta los US$ 219,38 la tonelada, apuntalado por señales de una robusta producción de etanol que impulsa la demanda de granos amarillos.

En ese sentido, la BCR destacó que "según informó la U.S. Energy Information Administration, la producción semanal de etanol alcanzó en la semana anterior 1,1 millones de barriles, el segundo mejor guarismo semanal de la historia, sólo por detrás de lo ocurrido en diciembre de 2018".

Por último, el trigo mejoró 0,99% (US$ 2,76) y se ubicó en US$ 279,16 la tonelada, impulsado por las fuertes subas registradas en el mercado de maíz.

Además, "los ajustados suministros globales continúan dando sostén a los precios frente a una demanda externa que se mantiene sólida", señaló la BCR.

En esta línea, en la jornada de hoy se registraron ofertas de compra por parte de Jordania y Egipto. (Télam)