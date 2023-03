El precio del maíz disponible registró un incremento de US$ 5 en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja y el trigo se mantuvieron en los valores de la rueda previa.

De esta forma, el precio del maíz disponible con descarga hasta el 31 de marzo se ubicó en US$ 250 la tonelada.

En cuanto a la soja disponible como así también para las fijaciones de mercadería, las ofertas nuevamente se ubicaron en $ 78.000 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por último, el trigo se mantuvo en US$ 280 la tonelada; el girasol en US$ 360; y el sorgo en US$ 255. (Télam)