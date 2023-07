Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde el maíz lideró las subas y concentró el grueso de los negocios.

Por el cereal con descarga inmediata, la oferta ascendió US$ 10 entre jornadas para ubicarse en US$ 180 la tonelada, mismo valor para la entrega contractual de mercadería.

Luego, el tramo julio-agosto se sostuvo sin cambios en US$ 170 la tonelada, mientras que la posición septiembre alcanzó nuevamente los US$ 165.

Por su parte, la soja disponible se sostuvo en valores abiertos de $ 80.000 la tonelada, sin cambios entre jornadas, aunque para el valor que se ofreció para las fijaciones de mercadería, este precio significó una merma de $ 5.000.

Respecto al trigo con entrega disponible y contractual se ofrecieron US$ 270 la tonelada, sin cambios entre jornadas, mientras que el precio ofertado por la mercadería con descarga entre noviembre y febrero de 2024 ascendió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 225.

Por último, el girasol cerró a US$ 290 la tonelada. (Télam)