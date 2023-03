Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz fue el que mejor desempeño registró con subas de hasta US$10.

En ese marco, el cereal con entrega pactada hasta el 31 de marzo se negoció abiertamente en US$ 250 la tonelada, US$ 10 más que el jueves pasado.

Por su parte, los contratos de abril se mantuvieron en US$ 250; mayo en US$ 240; junio, en US$ 230; julio en US$ 215; y agosto en US$ 210.

Por otro lado, las propuestas por la soja disponible como así también para las fijaciones de mercadería, permanecieron en $70.000 la tonelada.

Por el trigo con entrega contractual, las ofertas volvieron a ubicarse en US$ 270 la tonelada, mientras que el contrato de julio se posicionó en US$ 275.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, las propuestas de compra por parte de la demanda alcanzaron los US$ 230 por la mercadería con descarga entre noviembre y diciembre.

Por último, el girasol se negoció a US$ 360 y el sorgo a US$ 245. (Télam)