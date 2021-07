Las cotizaciones de la soja y el trigo operaron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz con entrega inmediata marcó un alza de US$ 10 por tonelada hasta los US$ 195.

La oferta de compra por soja disponible y para fijaciones se mantuvo en US$ 330 la tonelada, mientras que en moneda local fue de $31.670.

Por su parte, el contrato de agosto mostró una mejora respecto a la víspera, en US$331 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 195, con una mejora de US$ 10 por tonelada entre jornadas.

El contrato de agosto se ubicó en US$ 200, mientras que la posición octubre fue de US$ 205.

Además, se ofrecieron US$ 190 por tonelada para el maíz con entrega en marzo/abril, con una suba de US$ 10 en relación al martes.

Por el trigo con entrega inmediata la oferta permaneció en US$ 190 y por la entrega en los meses de noviembre y diciembre, la oferta mejoró US$ 5 hasta los US$ 195; enero hasta los US$ 198/t y febrero en US$ 200, ambas US$ 5 por encima de ayer.

Por último, en el mercado de girasol la entrega disponible se mantuvo en US$ 330 por tonelada y la entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 nuevamente se ubicó US$ 300. (Télam)