El mercado de granos de Rosario abrió la semana de operaciones con un discreto nivel de actividad y cotizaciones mayoritariamente bajistas en las posiciones del maíz, en una ronda que no contó con ofertas abiertas por soja y en la que reaparecieron las negociaciones por el trigo.

En la jornada de hoy el mercado de referencia, Chicago Board of Trade, no registró operaciones debido al feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.

De esta forma, en Rosario la oferta por maíz con entrega inmediata cayó $ 3.000 por tonelada entre ruedas y se ubicó en los $ 63.000; y la entrega contractual de mercadería cerró también en el mismo precio.

De igual manera, la posición septiembre también decreció hasta los $ 63.000; mientras que el tramo 15 de septiembre-15 de octubre se sostuvo en los US$ 177 y en moneda local permaneció en $ 62.000.

Por su parte, la posición full octubre replicó esos valores y se negoció en $ 62.000 por tonelada o US$ 177.

Respecto al cereal de la nueva campaña, no se registraron cambios. Las descargas entre febrero y mayo permanecieron en los US$ 180, con los segmentos junio y julio manteniéndose en valores de US$ 170.

Por el lado del trigo destacó el retorno de ofertas abiertas de compra por el cereal de la actual campaña, en un mercado que mostró nuevamente cierta discreción en su operatoria.

En materia de precios, la entrega contractual de mercadería se ubicó en valores de US$ 235; y el tramo noviembre-enero 2024 se situó en los US$ 220, lo que implicó una merma de US$ 5.

En la sesión de hoy no se registraron ofertas abiertas de compra por soja, ni por sorgo, girasol y cebada.

(Télam)