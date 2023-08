El maíz volvió hoy a ser el foco de atención en el mercado de granos local por el tipo de cambio diferencial establecido por el Programa de Incremento Exportador (PIE) y cotizó al alza en relación con los registros de ayer.

De esta manera, el cereal con descarga inmediata se situó en los en los $ 60.000, lo que significó una mejora de $ 2.000 respecto al último registro previo.

La descarga en agosto se ubicó $1.000 por encima de los valores de la rueda anterior, en $ 60.000 por tonelada. Asimismo, la entrega de mercadería entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre subió hasta los $ 62.000.

Por el cereal de la cosecha 2023/24, las descargas en marzo y abril de 2024 se posicionaron en US$ 185 por tonelada y US$ 180, respectivamente. Luego, la posición junio alcanzó los US$ 175 y la entrega en julio se ubicó en US$ 170.

En el mercado de soja, el precio propuesto para fijaciones permaneció en los $95.000.

En el segmento del trigo, hubo un recorte tanto en la cantidad de compradores como en las posiciones abiertas de compra, registrándose condiciones solo por la mercadería de la próxima campaña comercial.

En ese sentido, se registraron negociaciones por mercadería con descarga entre noviembre y febrero de 2024 en valores estables de US$ 225.

Asimismo, la entrega disponible del girasol se pactó a $110.000, en tanto que US$ 300 fue nuevamente el precio ofrecido para la descarga de mercadería entre diciembre y enero del año próximo.

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada ni por sorgo. (Télam)