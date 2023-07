La cotización del maíz disponible permaneció estable hoy en el mercado de granos de Rosario, en una jornada en la que las posiciones del trigo cayeron US$5 y en la que no se presentaron ofertas por soja.

De esta manera, en lo que respecta al maíz, la oferta por la mercadería con entrega disponible hasta el 17 de julio se sostuvo en US$ 180 la tonelada. En tanto, el contrato de julio cayó US$10 hasta los US$ 170; y agosto se ubicó también en US$ 170, con una merma de US$5 entre ruedas. Finalmente, la entrega en el mes de septiembre cayó US$5 y cerró en los US$ 165 por tonelada.

Por su parte, las entregas de trigo pactadas entre noviembre y febrero con granos de la campaña nueva se negociaron a US$ 215 la tonelada, un recorte de US$5 en comparación con la jornada precedente.

En el mercado de soja, en la jornada de hoy -a diferencia de ayer- no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Por último, el girasol cerró nuevamente a US$ 290. (Télam)