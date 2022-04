El intercambio comercial registró en marzo un superávit de US$279 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con el dato positivo de marzo son quince los meses consecutivos que cierran con saldo positivo en la balanza comercial.

Las exportaciones argentinas crecieron 28,5% en marzo, respecto de igual mes de 2021, con subas en todos los rubros, lo que permitió alcanzar un nuevo máximo histórico para el mes de US$ 7.352 millones.

La mejora registrada en marzo fue explicada por un incremento de 22,6% en los precios y de 4,9% en las cantidades exportadas, precisó el organismo.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial registraron el mayor valor desde 2013: en marzo de 2022 aumentaron 32,3% respecto al mismo mes de 2021 (22,6% en precio y 7,7% en cantidades).

Asimismo, el primer trimestre del año también marca un récord de exportaciones para ese período con US$ 19.352 millones y en cantidades fue el segundo mejor registro de la historia.

Las importaciones, por su parte, se incrementaron 33,0% respecto a igual mes del año anterior (1.753 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 16,7% en las cantidades y de 13,7% en los precios.

En marzo se destacaron por su incidencia las mayores compras de combustibles y lubricantes, bienes intermedios y bienes de capital; que en conjunto explicaron 76% del incremento del mes.

En el acumulado de enero-marzo, las importaciones sumaron US$ 17.958 millones, el mayor valor histórico para un primer trimestre.

De esta forma, el saldo de la balanza comercial fue de US$279 millones, 121 millones de dólares inferior al de igual mes del año anterior, período en el que se registró un superávit de US$400 millones.

En marzo, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, Estados Unidos, China, Chile, India, Vietnam, Países Bajos, Perú, Indonesia y República de Corea, en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 58 % del total de ventas .

En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Arabia Saudita, Tailandia, México, Italia y Países Bajos, que representaron el 70,3% del total de compras al exterior.

El informe del Indec advirtió la importancia que comenzó a cobrar el incremento del costo del transporte internacional. A modo de ejemplo citaron que los precios de los fletes con origen en China aumentaron 55,5% respecto a marzo del 2021 y 309,9% respecto al mismo mes de 2020.

En relación con el valor FOB de las importaciones, cada 100 dólares se pagaron US$ 6,7 de flete en marzo de 2022; mientras que en igual mes del año pasado el costo fue de US$ 5,4, y en 2020 de US$ 4,3.

En marzo, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las de mayor valor agregado, tuvieron su nivel máximo de exportaciones desde 2013, como una combinación de un aumento del 23% en precio de los bienes y del 8% en las cantidades.

Respecto a los productos importados, en este período se destacaron aumentos en las compras de

gasoil (322 millones de dólares); fueloil (144 millones de dólares); y gasolinas, excluidas de aviación

(81 millones de dólares), entre otras subas.

En tanto se registraron algunas bajas en productos como porotos de soja (-201 millones de dólares); aglomerados de hierro por proceso de pelletización (-66 millones de dólares); y semielaborados de hierro, acero sin alear (-57 millones de dólares). (Télam)