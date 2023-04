El Intercambio Comercial de marzo dejó un déficit de US$ 1.059 millones, frente al superávit de US$ 271 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La facturación por exportaciones bajó 22,2 % para alcanzar los US$ 5.723.millones y las importaciones retrocedieron 4,2% para quedar en US$ 6,782 millones. Así, el primer trimestre dejó un saldo negativo de US$ 1.290 millones frente a la ganancia de US$ 1.386 millones del mismo período del año pasado.

(Télam)