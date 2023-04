El Intercambio Comercial de marzo dejó un déficit de US$ 1.059 millones, frente al superávit de US$ 271 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La facturación por exportaciones bajó 22,2 % para alcanzar los US$ 5.723.millones y las importaciones retrocedieron 4,2% para quedar en US$ 6.782 millones.

De esta manera, el primer trimestre dejó un saldo negativo de US$ 1.290 millones frente a la ganancia de US$ 1.386 millones del mismo período del año pasado.

Las exportaciones de marzo mostraron una caída de US$ 1.631 millones que se debió principalmente a menores ventas de trigo, unos US$ 463 millones, más otros 740 millones del complejo sojero, ya sea porque también se vieron afectados por la sequía, o porque se adelantaron las ventas con los anteriores programa de promoción de exportaciones

Incluso la exportación de biodiésel cayó US$ 187 millones; y el maíz en grano, excluido para siembra, US$ 158 millones, entre otras bajas.

Respecto a los productos importados, en este período se destacaron algunas bajas en gasoi US$ 327 millones; fueloil, US$ 117 millones; vacunas para medicina humana US$ 59 millones; y unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos US$ 42 millones. (Télam)