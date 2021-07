El intercambio comercial de junio dejó un superávit de US$ 1.067 millones, por debajo de los US$ 1.487 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el sexto mes del año, las exportaciones subieron 45,8%, al sumar US$ 6.976 millones, al tiempo que las importaciones avanzaron 79,1%, con un monto total de 5.909 millones.

En junio “todas las magnitudes a nivel general, valor, cantidad y precio, tanto de las exportaciones como de las importaciones aumentaron”, destacó el informe del Indec.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, Estados Unidos, China, Países Bajos, Chile, India, Vietnam, Irán, Egipto y República de Corea, en ese orden; que en conjunto explicaron el 55,9% del total de ventas externas.

Por su parte, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, India, Rusia, México, Tailandia e Italia, que representaron el 70,5% del total de compras al exterior.

El organismo también dio cuenta de que, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit menor, de US$ de 446 millones.

Esta diferencia con los actuales US$ 1.067 millones de superávit se debe a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba de mayor magnitud, del orden del 32%, que el de los valores que corresponden a las importaciones, que se incrementaron 22% interanual.

De los US$ 6.976 millones vendidos al exterior, 39,6% correspondieron a Manufacturas de Origen agropecuario (MOA), 29% a Productos Primarios, 26,6% a Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y 4,8% a Combustible y Energía.

El rubro con mayor venta fue “Residuos y desperdicios de la industria alimenticia”, término que comprende a lo que queda de la molienda de la soja y girasol, con poco más de US$ 1.200 millones.

En cuanto a los rubros que conformaron los US$ 5.909 millones comprados al exterior durante junio, 42,2% fueron Bienes Intermedios, 17,6% Bienes y accesorios de Capital; 14,4% Bienes de Capital; 12,9% en Combustibles y Lubricantes; 9,9% en Bienes de Consumo, entre otros.

En este intercambio, los déficits más importantes se registraron con China, con US$ 675 millones; seguido por Paraguay, con US$ 254 millones; Alemania, US$ 166 millones, Qatar US$ 109 millones; Tailandia, US$ 101 millones, Rusia US$ 99 millones; México US$ 86 millones; Brasil US$ 75 millones, Francia US$ 57 millones y Bolivia US$ 44 millones.

En tanto, los superávits más importantes de junio correspondieron al comercio con Países Bajos con US$ 288 millones; seguido por Chile con US$ 252 millones; Irán US$ 210 millones; Vietnam US$ 183 millones; India US$ 147 millones; Indonesia US$ 137 millones; Egipto US$ 134 millones; Argelia US$ 128 millones; República de Corea US$ 128 millones y Perú US$ 117 millones.

En junio, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de 1.928 millones de dólares, 447 millones de dólares superior a junio de 2020.

Por su parte, las exportaciones netas de vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios presentaron un saldo positivo

de 13 millones de dólares, mientras que en junio del año anterior, habían registrado un déficit por 61 millones de dólares.

