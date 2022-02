El intercambio comercial durante enero dejó un superávit de US$ 296 millones, producto de exportaciones que crecieron 12,9%, hasta US$ 5.547 millones; y el fuerte incremento de las importaciones del 36,6%, que alcanzaron los US$ 5.251 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el primer mes del año, el intercambio comercial ascendió así a US$ 10.798 millones, con un alza de 23,3% interanual, destacó el organismo en su informe mensual.

Las exportaciones ascendieron 12,9% respecto a igual mes de 2021 (US$ 635 millones), debido a un incremento de 20,5% en los precios, ya que las cantidades descendieron 6,3%.

En tanto, las importaciones se incrementaron 36,6% respecto a igual mes del año anterior (1.407 millones), como consecuencia de una suba de 20,5% en las cantidades y de 13,0% en los precios.

MIRÁ TAMBIÉN El 82% de los CEOs argentinos considera que la economía global crecerá en 2022

Por otra parte, el saldo de la balanza comercial de enero fue US$ 772 millones inferior al de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de 1.068 millones. (Télam)