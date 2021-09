El intercambio comercial cerró agosto con un superávit de US$ 2.339 millones, un 61% por encima de los US$ 1.446 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

En agosto las exportaciones aumentaron 63%, al alcanzar los US$ 8.093 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 5.754 millones, con un crecimiento del 64%.

De esta forma, en los ocho primeros meses del año la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 10.649 millones, apenas por debajo de los 11.239 millones de enero-agosto del 2020.

En 2020, la balanza comercial cerró con un saldo positivo de US$ 12.528 millones, monto podría ser superado en los próximos meses de mantenerse la actual tendencia .

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial de agosto pasado habría arrojado un superávit de US$ 1.541 millones, detalló el Indec.

Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba del 30%, un porcentaje sensiblemente mayor que los valores de los productos importados, que marcó un incremento de 22,8%, el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 364 millones.

Durante el octavo mes del año la facturación por exportaciones aumentó 63% respecto a período de 2020, debido a un incremento del 30% de los precios de los productos y del 27% en las cantidades transadas.

En el caso de los Productos Primarios, la suba fue del 69%, al sumar US$ 2.778 Millones, favorecida por una suba del 37% en los precios y del 22% en las cantidades exportadas.

Por su parte, los envíos de manufacturas de Origen Agropecuario (MOI) subieron 46% para alcanzar los US$ 2.734 millones, producto de un alza del 31 % en los precios y del 11,4% en las cantidades.

En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los US$$ 1.987 millones, con un crecimiento del 60% por un alza del 15% en el valor y del 38 en las unidades vendidas.

En cuanto al rubro Combustibles y energía, el incremento resultó del 182%, hasta alcanzar los US$ 593 millones, con un alza del 75% en los precios que impulsó un crecimiento del 67% en las cantidades.

Las importaciones, por su parte, se incrementaron 64% respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia de una suba de 33,4% en las cantidades adquiridas y de 22,8% en los precios de esos productos.

El Indec destacó que “todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo vehículos automotores de pasajeros, que cayó 4,2%”.

En el detalles de las importaciones de agosto, los bienes de capital aumentaron 38,3%; los bienes intermedios; 61,1%; combustibles y lubricantes, 222,8%; piezas y accesorios para bienes de capital, 88 %; y los bienes de consumo, 18,7%, entre otros rubros.

El principal socio comercial de Argentina resultó Brasil, con exportaciones por US$ 1.198 millones, e importaciones por US$ 1.154 millones, lo que dejó un saldo favorable para nuestro país de US$ 44 millones.

En segundo lugar se ubicó China, con US$ 1.047 millones en ventas e importaciones por US$ 1.222 millones, lo que determinó un saldo negativo de US$ 175 millones.

En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con exportaciones por US$ 516 millones, e importaciones por US$ 727 millones, lo que dejó un resultado negativo de US$ 306 millones. (Télam)