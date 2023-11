El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta tarde los datos del intercambio comercial argentino (ICA) correspondiente a octubre último.

En septiembre, el intercambio comercial dejó un déficit de US$ 793 millones, en un mes en el cual disminuyó 16,1% en relación a igual mes del año anterior y alcanzó un monto de US$ 12.295 millones, informó

Por su parte, las exportaciones alcanzaron US$ 5.751 millones, con una caída de 23,5% interanual, y las importaciones US$ 6.544 millones, con una retracción de 8,3%.

Sin embargo, de acuerdo con datos preliminares del Gobierno, las importaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2023 alcanzaron un nivel de US$ 64.000 millones y representan el segundo registro más alto de los últimos cinco años para el mismo período,

El monto sólo fue superado por los US$ 70.738 millones informados por el Indec para enero-octubre de 2022 y es mayor a todos los registros de los años previos para períodos similares: US$ 51.201 millones en 2021, US$ 34.385 millones en 2020 (por el impacto de la pandemia de coronavirus), US$ 42.583 millones en 2019 y US$ 57.203 millones en 2018. (Télam)