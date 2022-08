El Gobierno restringió los traslados por misiones oficiales y a eventos internacionales para "contribuir a una mayor racionalización del gasto público" y los funcionarios sólo podrán viajar a jornadas que no cuenten con la posibilidad de participar de manera virtual. La medida fue adoptada a través de la Decisión Administrativa 836/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial y rubricada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. De esta forma, sólo se podrán autorizar "los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia". "El funcionario o la funcionaria o autoridad peticionante deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia", añade el texto de la normativa. Aquellos funcionarios que tengan rango y jerarquía de ministro deberán contar con el visto bueno del jefe de Gabinete. También correrá el requisito para "titulares de secretarías, subsecretarías, instituciones de la Seguridad Social, entes reguladores, liquidadores y superintendencias, incluyendo los cuerpos colegiados, organismos de la Administración Pública Nacional Descentralizada y Desconcentrada y direcciones nacionales y generales o sus respectivos niveles equivalentes". Los interesados en viajar deberán prever el traslado con antelación suficiente para tratar de acceder a mejores tarifas. En ese sentido, se priorizará la utilización de la vía más corta tanto a la ida como al regreso, y deberán realizarse por la ruta y aerolínea que reúna las condiciones más apropiadas, con prioridad a las aerolíneas de propiedad del Estado. Una vez concluida la misión oficial o comisión de servicio al exterior, los funcionarios deberán enviar al ministro coordinador un "Informe de Resultado de Gestión Internacional". Asimismo, dentro de los cinco días de la fecha de llegada, deberán presentar la rendición de viáticos y de gastos de alojamiento. El objetivo de la medida es contribuir a una mayor racionalización del gasto público. El texto publicado en el Boletín Oficial da algunos datos de la cantidad de viajes que se realizaron en los últimos años: "Desde enero de 2020 a la actualidad se han tramitado 2812 traslados al exterior, cuando sólo en el año 2019 dicha cantidad ascendió a 6356 viajes realizados". PT/KDV/SPC NA