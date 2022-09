La Secretaría de Energía otorgó hoy a la Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC SRL), de la cual son socios en partes iguales YPF y la estadounidense Chevron, los beneficios del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, establecidos en los Artículos 6 y 7 del Decreto 929 de 2013, para el proyecto del Área Loma Campana, en Vaca Muerta.

Esta sociedad es considerada fundacional de las operaciones en el no convencional neuquino y los resultados obtenidos permiten asegurar que Loma Campana con sus 66.000 barriles de petróleo por día, es el bloque de la formación más productivo.

Allí, ambas empresas llevan inversiones acumuladas desde 2013 por unos US$ 8.000 millones de dólares, tanto en el desarrollo de pozos como de infraestructura de superficie.

La renovación de los alcances de la norma había sido anticipada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su reciente visita a la ciudad de Houston, en Estados Unidos, oportunidad en que Chevron anunció un incremento de sus inversiones ya pautadas para alcanzar en 2023 los US$ 330 millones, para lo cual utilizará los recursos para invertir en una nueva área de producción en Vaca Muerta.

Uno de los gestos del Gobierno argentino con Chevron fue la promesa de volver a poner operativo el decreto 929 firmado en 2014, una norma que la gestión de Mauricio Macri dejó sin efecto, imponiendo trabas para la operatoria en el manejo de las divisas.

Como antecedente inmediato, el 30 de julio de 2020, CHNC presentó ante la Dirección Nacional de Economía y Regulación de la Subsecretaría de Hidrocarburos una petición para ser considerada beneficiaria de los derechos previstos en los Artículos 6 y 7 del Decreto 929/13.

El articulado que rehabilitó la secretaria de Energía, Flavia Royon, mediante la Resolución 655/22, establecía que los beneficiados por el régimen promocional, en los términos de la Ley Nº 17.319, permitían a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución de los respectivos proyectos de inversión, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos con una alícuota del 0% de derechos de exportación.

Así, los beneficiarios que exporten hidrocarburos tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes al 20% citado, siempre que la ejecución del proyecto aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos el importe previsto no inferior a los US$ 1.000 millones.

La norma aclaraba que en los períodos que la producción nacional de hidrocarburos no alcanzara a cubrir las necesidades internas de abastecimiento los beneficiarios del régimen de promoción gozarán, a partir del quinto año del derecho a obtener por el porcentaje de hidrocarburos susceptible de exportación.

YPF, mediante un acuerdo privado, cedió a su socia Chevron en diciembre de 2013 sus derechos en el marco de los Artículos 6 y 7 del Decreto 929 y posteriormente, en agosto de 2014, ambas notificaron al mercado la distribución del beneficio.

Massa, quien subrayó en Houston la necesidad de dar más previsibilidad al sector y de una nueva ley que pronto enviará al Congreso atendiendo la necesidad del sector de una mayor previsibilidad en las reglas de juego, instruyó a la secretaria Royon, de armar la resolución específica que recompone el sistema anterior y que beneficia a Chevron, una de las primeras que apostó en invertir en Vaca Muerta.

"La resolución 929 era una vieja deuda con Chevron. Con ella, se reconoce el cumplimiento de inversiones que hizo la firma durante este tiempo", explicó Royon en su momento a la prensa.

La iniciativa significa, agregó Royon, "un mensaje al sector de que habrá un continuidad del Estado con las políticas en un sector donde los tiempos para dar sus frutos son de largo plazo". (Télam)