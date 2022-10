El Gobierno nacional lanzó hoy un programa de estímulo a la industria del conocimiento, que le otorga beneficios a las empresas del sector en la liquidación de los dólares que generen cuando se realicen inversiones para nuevos emprendimientos o por sobre el incremental de exportaciones. El objetivo planteado por esta medida es que el sector tecnológico alcance los US$ 10 mil millones de exportaciones en 2023. La medida entrará en vigencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que se será publicado en el Boletín Oficial.El programa fue presentado esta tarde por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, durante un acto que se realizó en el Centro Cultural Néstor Kirchner. El plan está basado en tres medidas: * Las empresas que realicen inversiones superiores a los US$ 3 millones van a estar exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas en el mercado único y libre de cambio cuando tenga que ver con generación de nuevos negocios o radicación de nuevas empresas. * Las empresas tendrán libre disponibilidad del 30% de las divisas que generen por incremento de las exportaciones. Ambas medidas son acumulables. * Las empresas que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal que otorga el Régimen de la Promoción vigente pueden transferirlo a otra empresa por única vez. "Aspiramos a que en 2023 este sector exporte US$ 10 mil millones y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina", destacó el ministro de Economía. En la misma línea señaló que otro de los objetivos es la formación de al menos 350 mil programadores en los próximos cinco años. Massa afirmó que la medida pretende mejorar la situación de las empresas porque "la idea es que haya salarios competitivos a nivel regional para que nuestros jóvenes se queden acá". El jefe del Palacio de Hacienda subrayó que "estamos seguros que lo mejor que tenemos para vender es el talento de los argentinos" y lanzó el desafío de "transformar el talento argentino en una marca país". Massa subrayó que "estamos frente a una enorme revolución en donde la tecnología y el conocimiento están cambiando la producción, hábitos de consumo y sociales". RP/GAM NA