El Gobierno lanzó hoy el programa "Ahora 10" para teléfonos celulares, con el objetivo de vender un millón de equipos por mes y fomentar el consumo en vísperas de las Fiestas de fin de año. El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, y autoridades de cámaras empresariales, banco públicos y privados, empresas de tarjetas de créditos y cadenas de retail firmaron el acuerdo en el Palacio de Hacienda para que el plan se lleve adelante. El convenio establece precios máximos hasta el 15 de marzo y 10 cuotas fijas con una tasa de interés subsidiada del 48% anual

El programa incluye 72 modelos cuyos precios oscilan entre los 40 mil a los 250 mil pesos. El plan "Ahora 10" consiste en un sistema de financiación similar al "Ahora 12", pero exclusivo para teléfonos celulares

También será posible comprar equipos en 3, 6 y 12 cuotas fijas mensuales tanto en tiendas físicas como en sitios en línea, se informó este lunes. "Para nosotros es muy importante lograr el objetivo de vender un millón de celulares por mes. Es uno de los grandes productos de consumo masivo. Entendemos que el acceso al celular hoy hace a la conectividad y comodidad de los ciudadanos", indicó Massa. Por otro lado, recalcó la importancia de que mientras se sigue trabajando para lograr un orden fiscal, el superávit en la balanza comercial y la acumulación de reservas, no se frene el consumo. "Necesitamos que la economía no frene el consumo, así que, atendiendo a la importancia de este bien en la vida cotidiana de los argentinos, es que para nosotros es una satisfacción anunciarlo", expresó. En el acuerdo, el Ministerio de Economía asume el compromiso con los fabricantes de electrodomésticos y el sistema financiero respecto al acceso a divisas, y con el funcionamiento del Banco Central. "Poner precios máximos hasta el 15 de marzo nos permite darle certidumbre a la gente cuando va a realizar una compra. Reponer los celulares en el programa Ahora 12 aumentará el volumen de comercialización y 10 cuotas fijas con tasas subsidiada al 48% en las casas de electrodomésticos que están dentro del programa Ahora 30", agregó Massa. Por su parte, Tombolini destacó que se trata de "un acuerdo importante que tiene un objetivo que sigue en línea con la hoja de ruta que planteó el ministro para consolidar el orden fiscal y la acumulación de reservas", al tiempo que remarcó que "con esos dos elementos podemos avanzar en el descenso de la inflación". "El acuerdo de precios es fundamental. No podemos dejar de atender lo que es el consumo y estamos comprometidos en volver a los niveles de venta y producción de celulares que Argentina supo tener", consideró Tombolini. Además del ministro y el secretario de Comercio participaron de la firma del acuerdo Luis Galli, por Newsan; Manuel Sánchez Gómez y Alejandro Tazman de Fravega; Rodolfo Romero y Santiago Pezzatti de Samsung; Fabián Tarrio por CAME; Soledad Barra por Adeba; Marcelo Mazzon por Abbapra; Claudio Cesario por ABA; César Bastien por la Cámara de Tarjetas de Crédito; Claudio Malaver por Rodo; Martín Valle de Musimundo; Gustavo Palma por Naldo Lombardi; Santiago Ambriosso de Red Megatone; Pierino Mastronardi de Cetrogar; Gustavo Vázquez y Enrique Jurkowski por Radio Victoria; Fernando Maqueira por Morgor; y Ana Vainman de AFARTE. JMR/EFR/GAM NA