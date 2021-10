(Por Juan Colombo).- El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, estimó que la Argentina va hacia una cosecha récord de trigo de 20 millones de toneladas en la actual campaña, que traerá consigo una "situación de gran solvencia" respecto de la disponibilidad del cereal.

En una entrevista con Télam, Solmi justificó los nuevos requisitos para anotar exportaciones de maíz en la campaña 2020/21 al asegurar que "evitan la timba", al mismo tiempo que indicó que se está trabajando en materia de retenciones para el maní y el maíz pisingallo.

Télam: ¿Qué esperan para esta campaña de trigo y maíz?

Jorge Solmi: La campaña de trigo arrancó en el norte donde están cosechando, que a medida que vaya madurando irá bajando a la región central. Se ven muy buenos. Hubo el agua que se necesitaba y los productores han puesto mucha tecnología en el cultivo, por lo que nosotros estimamos que vamos hacia las 20 millones de toneladas. Esperamos no tener problemas raros: como vamos, vamos bien, hacia otro récord. Pero eso lo podremos decir cuando cosechemos.

Por el lado del maíz la implantación ha sido buena. Las expectativas son buenas, al nivel que en los criaderos han quedado muy pocas semillas de maíz. Ha sido casi todo vendido.

T: El plan ganadero que se estaba diseñando para aumentar la producción de carne y el stock bovino, ¿en qué quedó?

JS: Cuando asumió el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se hizo el planteo de resolver lo urgente y luego lo importante. Tratamos de ir solucionando los problemas que teníamos a la vista, como el de las 140.000 vacas con destino a China, que lo trabajamos con el Consejo de Ministros, el INTA, el Senasa y la Mesa de Enlace y llegamos a un encuentro con gobernadores, ministros y los presidentes de las entidades. Se firmó un acuerdo y salió una resolución para llevar a faena estos animales con la visión de terminar este año sin stock de los mismos. Eso ya fue solucionado y ahora queda trabajar para dar las condiciones. El plan ganadero se dio durante la gestión de Luis Basterra. Trabajamos con las provincias. Generalmente, éstas tienen su propio plan y la idea es hacer pie sobre ese plan en cada una de las provincias, que son las que mejor conocen su territorio y producción y darle una visión federal.

T: ¿Confía en que el stock en el corto o mediano plazo comience un camino ascendente?

JS: Creo que ya comenzó, porque este año tuvimos menos faena de hembras, lo que significa un fortalecimiento del rodeo. Todos los años nacen terneros por igual, machos y hembras, y la retención de esta última es guardar la fábrica de terneros. En diciembre cierra el stock y la perspectivas que tenemos es que hay una mayor retención de vientres que en otros años. Pero lo que tenemos que lograr es que no solo esas hembras se preñen, sino que los terneros lleguen vivos para entrar en producción y, una vez que los saquemos del campo para faena, tengan más kilos que ahora. Nosotros tenemos uno de los pesos de faena mas bajos de la región. Tenemos que acostumbrarnos a comer animales más grandes y eso nos va a dar la posibilidad de aumentar la producción de carne.

T: Hace algunas unas semanas se cumplió el saldo exportable de maíz y para el empalme de la nueva cosecha faltan varios meses. ¿Está asegurado el abastecimiento hasta ese momento? ¿Se está hablando con el sector privado respecto de los números que se están manejando?

JS: Nosotros vamos llevando en el día a día a partir de las estimaciones y de los números que dispone el Estado cómo es el stock, la siembra y el carry (existencia inicial). En la situación en la que estamos no corre peligro el abastecimiento. Por otra parte, los requisitos que se pusieron para la exportación evitan la timba ahí; que venga un exportador, anote un millón de toneladas y no sepas si la tiene o no, si la tiene que salir a buscar o a vender. Es un sistema donde el exportador anota las toneladas que va a exportar siempre que las tenga en físico y que, además, nos diga qué buque y cuándo embarca. El flujo de exportaciones sigue de una manera razonable y cuidando de que lleguemos a la cosecha con el stock que necesitamos.

Hemos tenido una corrida producto de unas cuantas falsas noticias en este sentido y se llegó a esta determinación. Algunos voceros en las redes dijeron que se iban a aumentar las retenciones. Y luego como eso no alcanzó, se publicó que se había cerrado el mercado de maíz, otra fake news, cuando no había pasado nada. NI siquiera estaba esta resolución.

Ante estos rumores insistentes y muy difundidos tomamos este tipo de medidas, para prever cualquier distorsión del mercado que traiga cualquier perjuicio para el productor o el consumidor.

T: ¿Con el trigo se prevé un panorama similar, que se tenga que tomar una medida?

JS: Yo creo que no. No sabemos cuánto se va a producir, porque falta para cosechar, pero en general viene muy avanzado el cultivo, con provincias cosechando. No veo dificultades. En condiciones climáticas normales esperamos una cosecha récord que nos pone en una situación de gran solvencia en materia de trigo que no nos traería ningún tipo de inconveniente.

T: ¿Se puede esperar alguna baja en algunos productos de economías regionales?

JS: Se está trabajando en algunos productos puntuales como el maní y el maíz pisingallo con el Ministerio de Economía, que tiene la responsabilidad al respecto. Veremos a qué resultado llegamos, pero dentro de la agenda de tratamientos tributarios diferenciales están esos dos productos.

