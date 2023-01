El Gobierno concretó hoy el primer gran desembolso de pago de deuda del año al pagar cerca de US$ 1.035 millones a los bonistas que ingresaron en el último canje de deuda que se llevó a cabo en 2020, y que permitió la reestructuración de más del 99,9% de la deuda externa con privados de la Argentina.

En este caso, se trató del pago semestral -habrá otro de magnitud similar a mitad de año- que quedó fijado en la emisión de los nuevos bonos posteriores a la reestructuración, de los cuales cerca de US$ 680 millones corresponden al pago de intereses de bonos ley extranjera y US$ 355 millones por los bonos ley local.

La operación quedó evidenciada en las reservas del Banco Central, que cerraron el viernes pasado en US$ 44.425 millones y hoy en US$ 43.368 millones, por lo que se vio una diferencia de US$ 1.057 millones, explicado por estos pagos y otro mínimos cambios en la cotización de los activos del BCRA.

El pago de los cupones de deuda refuerza la recuperación de los bonos argentinos, que desde octubre registran alzas de 40% en dólares, en promedio, y por ende en el índice de Riesgo País, que cerró hoy en 2.079 puntos, unos 800 puntos menos que había alcanzado cuatro meses atrás.

La Argentina cumplió en agosto de 2020 con la reestructuración de deuda en dólares bajo ley internacional con acreedores privados por US$68.000 millones, considerada la segunda mayor de la historia, luego de la experiencia de Grecia en 2012.

Esta operación habilitó luego para que la Argentina complete el canje con privados en dólares bajo ley local, lo que permitió reestructurar en total -entre ambas operaciones- más de 100.000 millones de dólares de deuda con privados.

La reestructuración de las deudas con acreedores bajo ley local y ley internacional permitió que Argentina ahorre US$ 48.000 millones, desde 2021 y hasta 2028, en pagos de intereses y de capital, respecto de los cronogramas previos, según estimaciones del sector privado. (Télam)