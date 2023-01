El Gobierno concretó hoy un pago al Fondo Monetario Internacional por unos US$ 692 millones y el miércoles abonará otros US$ 710 millones, por lo que cerrará enero con pagos al organismo por unos US$ 2.650 millones, de acuerdo con el cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de US$ 45.000 millones concretado durante la administración de Mauricio Macri.

El pago quedó evidenciado en las reservas del Banco Central (BCRA) de hoy, que cerraron en US$ 41.517 millones, unos US$ 743 millones por debajo del cierre del viernes pasado.

Las reservas estuvieron afectadas también por el saldo vendedor del BCRA en el mercado de cambios mayorista y un revalúo de los activos que componen las reservas frente al dólar.

El Gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el FMI, según estimaciones de analistas consultados por Télam, gracias a la implementación del denominado "dólar soja II", ajustes en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro.

Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.

La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.

Los desembolsos del FMI vienen calzados para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de la administración Macri, que para el corriente año suman compromisos de pago por unos US$ 19.850 millones. (Télam)