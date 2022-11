El Gobierno autorizó el otorgamiento de avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público a favor de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), para la adquisición de gas natural desde Bolivia por un monto máximo de US$ 200 millones, a través del Decreto 765/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.

En octubre de 2006, Enarsa firmó un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el cual está obligada a otorgar y mantener vigente una Carta de Crédito Stand By a favor de la empresa boliviana que garantice el pago de los volúmenes de gas natural inyectados por esta y, en caso de no hacerlo, se podrán requerir pagos anticipados por los volúmenes de gas a ser suministrados.

A los fines de efectivizar el otorgamiento de la Carta de Crédito Stand By, el Estado nacional, por su parte, debe emitir avales del Tesoro por las operaciones de crédito público a favor de Enarsa.

En 2021 se autorizaron operaciones de crédito público a favor de Enarsa, para la adquisición de gas natural desde Bolivia.

En mayo de este año, las secretarías de Hacienda y de Finanzas extendieron el aval del Tesoro Nacional hasta el 31 de diciembre de 2023.

En virtud de estos avales, Enarsa gestionó en el Banco Nación y en favor de YPFB, cartas de crédito stand by por US$ 116.083.249,06 y por US$ 180 millones.

Estos avales del Tesoro permitieron establecer un plazo de vencimiento para el pago de las facturas a YPFB en el orden de los 45 días corridos, contados desde la finalización del mes o período correspondiente a cada factura. (Télam)