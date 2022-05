El Gobierno aprobó hoy el Modelo de Convenio de Préstamo a celebrarse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 45 millones, destinado a financiar el Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Lo hizo a través del decreto 278/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisó que el BIRF brindará un préstamo de US$ 45 millones, mientras que US$ 3 millones serán aportados por recursos locales y US$ 12 millones provendrán de una donación del el Programa Progreen del Banco Mundial, un fondo fiduciario centrado en la gestión de bosques y la promoción de la agricultura sustentable, y financiado principalmente por Alemania.

El proyecto, que será ejecutado por Parques Nacionales, busca mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas, y los medios de vida relacionados con las comunidades locales en paisajes terrestres y marinos de conservación y producción.

Los paisajes de las Yungas, Transición Monte y Prepuna, Aconquija, Monte de Sierras y Bolsones, Corredor Chaco Árido, Andino Norpatagónico, Patagonia Azul, Glaciares, Océanos Australes, el Delta del Río Paraná, y los corredores del Chaco Seco y Selva Paranaense serán los lugares seleccionados para la iniciativa.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas de Europa operan con mayoría de alzas

Entre los objetivos señalados, se buscará asegurar la conectividad para la movilidad de la fauna, la diseminación de las plantas autóctonas y el fortalecimiento de las redes productivas y comerciales con un manejo sustentable de sus actividades.

En concreto, se brindará capacitación a la población local para fortalecer las capacidades y el acceso al empleo verde, además de desarrollar alternativas de medios de vida para las comunidades locales a través de la producción, agregado de valor y comercialización sustentables de productos de los ecosistemas.

Del mismo modo, se fortalecerá el conocimiento y las capacidades técnicas de los funcionarios de Parques Nacionales mediante becas de especialización y maestría, y financiamiento para –al menos- 15 proyectos de investigación, además de la construcción de infraestructura de bajo impacto para el turismo basado en la naturaleza.

Se estima que el proyecto beneficie de manera directa a 5.515.394 personas –incluyendo a las comunidades locales indígenas y productores locales junto con los visitantes de las áreas protegidas- y de forma indirecta a otras 300.000 personas, mediante la promoción y dinamización de la actividad económica en las zonas de influencia.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo registra ganancias en Nueva York y Londres

Asimismo, se proyecta que la efectividad de la gestión de las áreas protegidas mejore en un 65% mediante la promoción del conocimiento científico, el diseño participativo y la provisión de infraestructura resiliente al clima y enérgicamente eficiente. (Télam)