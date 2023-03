El Gobierno aprobó cuatro modelos de contrato que permitirán avanzar en el otorgamiento de créditos por hasta US$ 465 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar programas para fortalecer la gestión de residuos urbanos, los servicios de sanidad agropecuaria y la sostenibilidad de los recursos marinos del país.

Los esquemas para los contratos fueron aprobados mediante los decretos 138/2023,139/2023 y 140/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial.

Por un lado, se aprobaron tres modelos de contrato con el BID y el BEI para modernizar la gestión de residuos sólidos.

Se trata de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión por hasta US$ 300 millones por un plazo de doce años para el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Como parte de la línea se aprobó una primera operación de US$ 70 millones del BID, la que contará con un aporte adicional de US$ 50 millones del BEI y otros US$ 17.5 millones del presupuesto nacional.

El objetivo del programa es mejorar la gestión integral de los residuos urbanos en el país mejorando la calidad de la disposición final, aumentando las tareas de reciclaje; y mitigando los impactos ambientales negativos de los basurales a cielo abierto a través de su cierre, saneamiento y reconversión.

Entre las obras que se realizarán con el crédito se incluye el diseño y construcción de sistemas de saneamiento, como sistemas de captación de metano, plantas de separación, transferencia, recuperación y tratamiento de residuos; además de infraestructura y equipamiento para apoyar a los recicladores urbanos, según se señala en los contratos.

Otro eje será la formalización e inclusión de recuperadores informales con un enfoque que favorezca la participación de mujeres y personas con discapacidad.

Esta primera operación –indicó el BID- “beneficiará de forma directa a aproximadamente 910.000 habitantes, lo que equivale a 227.500 hogares”.

Por otro lado, se aprobó otro modelo de contrato para un crédito de hasta US$ 125 millones con el BID, en este caso, para apoyar el fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria y la sostenibilidad de los recursos marinos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

Con el crédito se buscará mejorar la efectividad del control y prevención de plagas y enfermedades con la modernización de los sistemas de predicción y monitoreo, y el incremento de la capacidad diagnostica de los laboratorios.

También se fortalecerán los puestos de control fronterizo y de barrera sanitaria con nueva infraestructura y equipamiento, la construcción de un centro de pre muestreo para fiscalizar fruta, y una nueva estación cuarentenaria con altos estándares de bioseguridad para el alojamiento de animales importados.

El financiamiento se usará también para construir nuevas oficinas territoriales, centros de capacitación y laboratorios regionales del Senasa; y nuevos equipos de alta complejidad para su laboratorio central.

El préstamo beneficiará a más de un millón de actores privados del sector agropecuario

En el caso del Inidep, se prevé financiar el diseño y construcción de un buque moderno de investigación “Ice Class” con baja emisión de ruidos y altas capacidades técnicas para la investigación oceanográfica, nuevas oficinas y laboratorios para su sede central y un incremento en la investigación del impacto climático en los recursos marinos.

También se construirán nuevos laboratorios y oficinas en las provincias del litoral marítimo.

El préstamo beneficiará de esta forma a más de un millón de actores privados del sector agropecuario y más de 5.000 operadores del sector pesquero.

Ambos créditos del BID tendrán un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5 años y medio; y una tasa de interés basada en SOFR. (Télam)