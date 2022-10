La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el miércoles que los bancos centrales deberían seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación hasta que alcancen un nivel "neutral", aunque en la mayoría de los casos no han llegado a este punto. En declaraciones a Reuters en Berlín, un día antes de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés —según prevén los economistas— en 75 puntos básicos, la directora gerente del fondo dijo que habrá que esperar hasta 2024 para que se note el efecto positivo de la subida de tipos de los bancos centrales a nivel mundial. El BCE ha dicho durante meses que su primer paso será subir los tipos hasta un nivel neutral, en el que no impulse ni restrinja el crecimiento, pero algunos dirigentes monetarios abogan ahora por medidas más agresivas, y afirman que el BCE debería ir más allá para controlar las presiones inflacionistas. "En este momento buscamos llegar a un modo neutral, y en la mayoría de los lugares aún no estamos ahí", dijo Georgieva en una entrevista. Los bancos centrales tienen que subir los tipos porque "cuando la inflación es alta, eso socava el crecimiento, perjudica más a las partes más pobres de la población". Las recientes subidas de tipos del BCE se han producido en un contexto de deterioro de las perspectivas económicas y de una inflación que alcanzó el 9,9% en la zona del euro en septiembre, impulsada por la subida de los precios de los alimentos y la energía tras la invasión rusa de Ucrania. A la pregunta sobre cuánto tiempo espera que los bancos centrales sigan subiendo los tipos, Georgieva dijo que el FMI prevé que "para 2024 se llegue a un punto en el que los bancos centrales vean el impacto de sus acciones". "Los beneficios llegarán, pero no son instantáneos, esto requiere cierta paciencia en la sociedad", añadió. (Reporte de Christian Kraemer; redacción de Matthias Williams; editado en español por Flora Gómez). Reuters-NA NA