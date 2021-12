El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá hoy la política de sobretasas que aplica el organismo, en el marco de una discusión amplia sobre esta cuestión.

Se trata de un debate que podría ayudar a la Argentina a disminuir en el futuro el costo de financiamiento con el FMI.

Durante la última cumbre presidencial realizada en Roma, el G20 instó al FMI a revisar el tema de sobretasas entre otros ítems de financiamiento.

El gobierno de Mauricio Macri contrajo en 2018 una deuda con el Fondo de US$ 57.100 millones, aceptando una mayor tasa de interés por haber recibido un monto que superaba su cuota dentro del organismo multilateral.

Esta sobretasa o sobrecargo representa para el país unos US$ 1.000 millones anuales, que el gobierno argentino procura reducir en las negociaciones para refinanciar la deuda que quedó finalmente en US$ 44.000 millones, al no aceptarse los últimos desembolsos cuando asumió el presidente Alberto Fernández.

Esta discusión abarca también a varios países que por la pandemia no pudieron cumplir con sus compromisos financieros, y la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió asimismo sobre la necesidad de resolver la crítica situación de los países pobres para afrontar sus deudas. (Télam)