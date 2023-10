El faltante de naftas en distintas zonas del país que el gobierno busca atenuar mediante la compra de diez barcos con combustible que llegarán en los próximos días, se sintió con fuerza hoy en Mar del Plata. En "La Feliz" hubo largas colas frente a las estaciones de servicio, como ocurrió en otros lugares de la Argentina. Según crónicas periodísticas, casi no existe estación de servicio de la Costa Atlántica que no tenga filas de autos esperando hacerse de algo de combustible, ya que en la mayoría trabajan con cupos. Por ejemplo, para las naftas premium, hay límites de entre 2.000 y 8.000 mil pesos por vehículo, poco si se tiene en cuenta que 2.000 pesos suman apenas 5 litros. En Mar del Plata, algunas estaciones, como las YPF de Batán y la de la avenida Luro y Champagnat, debieron cerrar al quedarse sin ningún tipo de combustible. En otras las largas filas generan complicaciones de trásito: llegan hasta tres cuadras. El problema con el expendio se repite en localides costeras, desde Necochea a San Clemente dle Tuyú, y se cree que de continuar puede afectar a la actividad del agro, de acuerdo con fuentes del sector agrícola-ganadero. Patricio Delfino, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, dijo no ser optimista en cuanto al abastecimiento, ya que en octubre aumenta la demanda de combustibles debido a una mayor actividad agrícola. "Hay muchos faltantes en las estaciones de servicio, algunas cerraron porque no tienen ningún combustible líquido para vender, hay otras que tienen una oferta incompleta como la del gasoil grado 3. Ese se ve como el producto más crítico porque tiene un desabastecimiento casi total. El Euro Diesel, el gasoil 500 si bien se recibe a diario, lo que llega no alcanza", detalló. Explicó que La nafta super "es un producto que tiene sus intermitencias e incluso hay muchas estaciones que ya no tienen". "La perspectiva es muy mala para lo que viene porque estamos llegando a fin de mes y la mayoría de las petroleras han entregado a sus estaciones de servicio los volúmenes que pensaban entregar dentro del plan de abastecimiento del mes de octubre y ya no hay más producto", acotó. Delfino consideró que los próximos días serán "de una muy marcada escasez y quiebres de stocks, falta de productos" y un panorama que muestra estaciones de servicio cerradas con conos, sin tener nada que ofrecer a sus clientes. JC/MAC NA