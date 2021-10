El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en Roma con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para avanzar en las negociaciones por un nuevo acuerdo que contemple menos sobrecargos y le de oxigeno al país para posponer vencimientos por los casi US$ 45.000 millones de dólares de deuda con el organismo, heredados de la gestión anterior.

En el marco de la cumbre de líderes del G20, cuya ceremonia de bienvenida se desarrollaba esta mañana en el centro de convenciones La Nuvola (La Nube), del barrio EUR de la capital italiana, Fernández se verá a las 17 local (el mediodía de la Argentina) con la titular del Fondo.

Desde el Gobierno insisten en que el FMI debe hacerse cargo y establecer qué parte de responsabilidad tuvo en el otorgamiento de 44.000 millones de dólares a la anterior gestión, de los cuales US$ 19.000 vencerán en 2022.

Según indicaron a Télam, Fernández tiene la expectativa de que la Cumbre de Líderes del G20, de la que participará durante el fin de semana en la capital italiana, culmine con un documento que apoye la baja de las sobretasas y una tercera línea de crédito por parte del FMI, que otorgue montos amplios a mayor plazo.

Con este panorama de cambios a nivel multilateral que terminarían beneficiando la posición argentina, Fernández se entrevistará hoy con Georgieva para avanzar en la definición de un acuerdo que permita extender plazos para evitar pagar US$ 19.000 millones en 2022, y otros US$ 18.000 millones en 2023 y cerca de US$ 5.000 millones en 2024, según el programa del gobierno anterior, y evitar un colapso en las reservas.

En el Gobierno aseguran que el tema de la sobretasa en el G20 está bien encaminado y consideran que si el mundo desarrollado pide cambio climático y sostenibilidad, "todo eso cuesta" y por eso es necesario que, a cambio de los esfuerzos de los países para adecuarse, se bajen los costos del crédito.

Hasta el momento, las fuentes oficiales contabilizan un apoyo del 62% de los accionistas en el FMI, 13 puntos debajo de lo necesario para que se apruebe la reducción de la sobretasa desde el 3,05% al 1,05% que espera la gestión de Fernández.

En tanto, indicaron que está en discusión una tercera línea con los recursos del fondo denominado de resiliencia -cuyos fondeo podría provenir de los DEG que giraron a países que no los necesitan- para que haya más plazo y con un monto que sea lo más amplio posible, lo que se sumaría a los programas del Fondo de stand by y facilidades extendidas.

Más allá de los pedidos puntuales que se incluyen en la negociación, desde el Ejecutivo subrayan que está la intención de querer llegar a un acuerdo con el FMI, pero sin que implique reformas estructurales para la Argentina, algo que aclaran que el Presidente viene planteando desde el primer día en que comenzó la negociación para reestructurar la deuda a la titular del Fondo.

Fernández tendrá el segundo encuentro cara a cara con Georgieva en seis meses y estará acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en la línea del planteo oficial solicitó ayer ante sus pares en el G20 que se definan las reglas para asegurar que los recursos que otorgó el FMI a países que no los necesitan, puedan ser usados por aquellos países que sí lo necesitan.

De esta forma, la Argentina buscará negociar por todos los frentes, tanto bilaterales como multilaterales, para lograr un acuerdo que de oxígeno al Gobierno, mientras profundiza la recuperación económica que le permita la acumulación de reservas. (Télam)