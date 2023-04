El dirigente industrial José Urtubey rechazó hoy las “posiciones extremas” e indicó que las posturas del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, “rozan lo absurdo”.

“Todas las posiciones extremas son absolutamente inconvenientes porque la Argentina necesita entrar en un tránsito de fortísimo diálogo para poder sortear los problemas y las crisis que arrastramos por distintas causas y se evidencian en la macroeconomía”, afirmó el ex vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) esta mañana en diálogo con Radio 10.

El industrial cuestionó a aquellas posturas que “evaden el diálogo” y dificultan los consensos.

“Me parece que son inadecuadas, indebidas y, desde ya, no comparto con la visión de ellas”, subrayó Urtubey.

En particular, el empresario se refirió a las declaraciones recientes del líder de La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei.

“Lo de Milei es un extremismo infundado. Pretender la eliminación del Banco Central cuando prácticamente no hay ningún país del mundo que lo haga, la dolarización que plantea que es absolutamente inviable, inconstitucional e impracticable, al igual que romper la obra pública”, criticó el empresario salteño, director en Celulosa Argentina.

Según Urtubey, Milei “es un candidato que no está preparado para la realidad de Argentina” y su posición “no la emplea ni las posturas más extremas del mundo”, proponiendo “un extremo infundado que llega a posturas que rayan lo absurdo”.

“Me llama la atención cuando escucho a algunos en el mundo empresario que le dan alguna cabida”, cuestionó.

Y agregó: “No vaya a ser que atrás de todas estas políticas absolutamente extremistas haya quienes pretendan beneficiarse por el caos que van a llevar a la Argentina”.

Urtubey también se mostró en contra de que el sector del PRO, encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, busque aplique un programa similar al propuesto en 2015 pero con un mayor 'shock'".

“Que hay que corregir cosas, que hay que corregir la macroeconomía es indudable, pero el tránsito tiene que ser con una lectura absolutamente productivista y desarrollista” aseveró.

Por último, destacó que en el mundo “se presentan hoy innumerable cantidad de oportunidades” para el país, pero que ello –en referencia a los términos originales del acuerdo Mercosur – Unión Europea – “no significa que tengamos que jugar un partido por fuera de lo que son las conveniencias nacionales”.

Las declaraciones de Urtubey se suman a la del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quién también criticó ayer las declaraciones de Macri y Milei.

"Frases rimbombantes en cualquier discurso no me interesa escuchar, frases que no tienen fundamento, yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer. Dinamitar todo es un discurso que no tiene asidero en la realidad", dijo Weiss.

En tanto, sobre Milei, señaló que las cosas que dice “no las comparto y muchas no se pueden llevar a cabo, como por ejemplo que no va a haber más obra pública, eso no existe en ningún lugar del mundo”. (Télam)