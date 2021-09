El director del Centro de Economía Política (CEPA), el economista Hernán Letcher, se manifestó hoy a favor de la prórroga a las limitaciones para exportar carne vacuna, al señalar que la medida del Gobierno nacional "evidentemente tuvo resultados" en la estabilización de los precios internos.

Asimismo, enfatizó que con esta medida no se afecta la rentabilidad del sector ya que en la comparación interanual, la suba de los precios de la hacienda y del producto en góndola se ubicaron por encima de la inflación.

"No se puede hablar de que el sector se vea afectado en su rentabilidad habida cuenta de que la carne en mostrador aumentó en términos interanuales 83% y el kilo vivo lo hizo en un 77%, ambos por encima de la inflación, por lo cual, claramente, es un sector que en términos de precio no solo no le ha ido mal, sino al contrario", indicó Letcher a Télam.

En este sentido, el director del CEPA planteó que "algunos jugadores del sector alegan que en los últimos tres meses o desde que se implementó la medida en mayo no han podido aumentar los precios. Efectivamente, hoy en el mercado de hacienda los precios están a niveles similares de abril".

Sin embargo, "en el caso del precio en góndola aumentó un poco, que son los que justamente están en discusión y que deberían volver a bajar para empalmar en los valores del mercado de hacienda, que todavía no sucedió. Ese discurso se cae cuando se hace la comparación interanual".

Según Letcher, "cuando se divide la evolución, se observa que hasta la aplicación de la medida la carne en mostrador aumentó 83%, en hacienda 88% y el maíz 92%", pero que "con la aplicación de la medida el precio en mostrador se mantuvo, pero el de la hacienda se redujo 6% y el del maíz en 7%. Es decir: se estabilizó el precio pero no se logró que se retraiga en mostrador".

"Por eso es razonable que se sostenga la medida en el tiempo, porque evidentemente tuvo resultado. En el mediano plazo, ¿Es suficiente? En la medida que se implementen otras políticas, como por ejemplo, se logre mejorar el engorde del animal, se van a poder liberar mayores exportaciones, que nos traen aparejados dólares, que no es poco, pero entre dólares y consumo interno, yo privilegio el consumo interno y esta medida, evidentemente, tuvo resultado", concluyó. (Télam)