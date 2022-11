El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $170,22 para la venta, con un incremento de 33 centavos respecto de ayer y una suba de $2,45 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,46% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) refleja un retroceso de 0,4%, a $333,47, y el MEP sube 1,2%, en $317,71, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó un descenso de un peso, a $306 por unidad, con lo que en los últimos cinco días acumuló un incremento de $13.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 40 centavos respecto a su último cierre, en $163,18, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,48 (1,54%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $221,29 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $280,86.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $297,88, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $340,44.

Fuentes de la city porteña apuntaron que la autoridad monetaria finalizó su participación de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 50 millones para atender la demanda del mercado.

“En el mes, el BCRA acumuló un rojo de US$ 950 millones”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 228 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 65 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 468 millones. (Télam)