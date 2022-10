La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $163,88 en promedio, con un aumento de $1,29 en relación con el cierre del viernes, con lo que a lo largo de octubre acumuló un incremento de $9,63, equivalente a una suba de 6,24% respecto al último día hábil de septiembre.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un avance de 1%, a $ 308,43 y el MEP registra una caída de 0,1%, en $ 294,86, en el tramo final de la rueda.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció con una baja de un peso, a $291 por unidad, con lo que en los últimos 31 días anotó un incremento de $3.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 89 centavos respecto a su último cierre, en $ 156,91, mientras que en octubre acumuló un aumento de $9,84 (6,51%).

MIRÁ TAMBIÉN Massa anunció que avanzará en la implementación de un programa de estabilización de precios

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 213,04 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 270,40.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $286,79, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $327,76.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con un saldo negativo por un monto de US$ 125 millones.

"En octubre la autoridad monetaria registró un saldo vendedor de unos US$ 498 millones", señaló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador Kicillof puso en marcha el Mercado Municipal de Ensenada

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 474 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 186 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2226 millones. (Télam)