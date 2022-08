La cotización del dólar oficial cerró hoy en $145,62, con una suba de 17 centavos en relación con el cierre de ayer, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 4%

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue", se negocia con una baja de un peso, a $291 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 4%, a $ 301,46; mientras que el MEP aumenta 0,8%, a $ 285,46, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 28 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $138,60.

MIRÁ TAMBIÉN INYM aportará fondos para reembolsos de créditos otorgados por el Banco Nación a yerbateros

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $189,30 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $240,27.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $254,83.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con un saldo positivo por un monto de US$ 1 millón, con lo que acumula 14 ruedas consecutivas con compras en el transcurso del mes por una cifra cercana a los US$ 320 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 327 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 229 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1606 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Planean abrir a fines de noviembre el paso a Chile por San Juan, cerrado desde la pandemia

(Télam)