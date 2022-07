La cotización del dólar oficial cerró hoy en $136,61 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,32 centavos, equivalente a una suba de 0,97% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con una baja de 1,2%, a $ 325,88 y el MEP registra una caída de 2,6%, en $ 313,10, en el tramo final de la rueda.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" sube un peso, a $338 por unidad, con lo que en los últimos cinco días anotó un incremento de $45.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 16 centavos respecto a su último cierre, en $ 129,74, mientras que en la semana acumuló un aumentó de $1,49 (1,16%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 177,59 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 224,93.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 238,56.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 45 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 301 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 535 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1092 millones. (Télam)