La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 135,29, con una suba de 8 centavos con relación a la víspera y un incremento semanal de $ 1,4, lo que equivale a un alza porcentual del 1,04%.

En tanto, los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- aumentaban hasta 1,4% en el tramo final de la rueda.

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" registra un incremento de 4 pesos y se negocia a un promedio de $293 por unidad en la última parte de la jornada.

En el mercado bursátil, como se mencionó, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,2%, a $ 298,45; mientras que el MEP escala 1,4%, a $ 288,69, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $128,25 por unidad.

De esta forma, en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 1,45, la corrección semanal más alta desde la que finalizó el 25 de octubre de 2019, según indicaron fuentes del mercado.

Por su parte, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $175,88 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $223,23.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior que comenzó a regir ayer y cuenta con una alícuota del 45%, se ubicó en $ 236,76.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 4 millones, y acumuló en la semana compras por algo más de US$ 90 millones.

La demanda para el pago de importación de energía superó en la semana los US$ 600 millones, y en lo que va del año registra un aumento por tal concepto del 41%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 237,706 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 21,50 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 520 millones. (Télam)